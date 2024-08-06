Свыше 3,6 тыс молодых медицинских специалистов получают надбавку в Подмосковье

В Московской области для молодых медицинских специалистов предусмотрена ежемесячная надбавка в размере 15 тыс. рублей для врачей и 7 тыс. рублей для среднего медицинского персонала. Получить ее может молодой специалист, трудоустроившийся в медорганизацию Минздрава Подмосковья на полную ставку в течение года после окончания учебного заведения. Доплата выплачивается в течение 3-х лет, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы ведем комплексную работу по вовлечению молодых специалистов в систему здравоохранения региона. Так, у нас действует система наставничества, в рамках которой за молодыми специалистами закрепляется куратор, помогающий адаптироваться на новом месте и передающий накопленный опыт. Кроме того, для молодых специалистов предусмотрена ежемесячная надбавка. На данный момент ее получают более 1,7 тыс. врачей в размере 15 тыс. рублей и почти 1,9 тыс. сотрудников среднего медперсонала в размере 7 тыс. рублей», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Для молодых медиков в Подмосковье доступны и другие меры социальной поддержки, действующие в регионе: «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья и другие. Подробная информация о мерах поддержки доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.