Свыше 350 молодых медработников Подмосковья трудятся под руководством наставников

В Московской области реализуется программа наставничества для молодых медицинских специалистов. Наставники помогают молодым врачам, фельдшерам, медсестрам и медбратьям адаптироваться на новом месте работы, выстраивать коммуникации, знакомят с тонкостями работы, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сопровождение молодого специалиста опытным коллегой позволяет быстрее адаптироваться к новому месту работы. Это касается как коллектива, так и бытовых вопросов. Наставники не только помогают с возникающими вопросами, но и передают свой накопленный опыт. Сейчас в Подмосковье более, чем за 350 молодыми специалистами закреплены наставники, из них 140 человек получили наставников с начала этого года. Мы видим, насколько важна эта работа», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Каждый наставник предварительно проходит специальное обучение, что позволяет ему более эффективно взаимодействовать с молодым сотрудником. Кроме того, наставники получают ежемесячную доплату в размере 5 тыс. рублей за внесенный вклад в развитие молодых специалистов.

Программа наставничества — это лишь одна из мер, направленных на поддержку молодых медиков в Подмосковье. Молодые специалисты в регионе получают ежемесячную надбавку в размере от 7 до 15 тыс. рублей. В регионе также действуют программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья и другие. Подробная информация о мерах поддержки — по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.