Свыше 300 врачей трудоустроились в больницы Подмосковья после целевого обучения в вузах

Абитуриенты, желающие поступить в медицинские вузы, могут заключить договор на целевое обучение с медицинской организацией и Минздравом Московской области. После окончания обучения эти молодые специалисты выходят на работу в ту больницу, с которой заключили договор, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Целевая программа позволяет на перспективу подготовить те медицинские кадры, которые требуются медорганизациям региона. В этом году в наши поликлиники и больницы вышли на работу более 300 молодых врачей, только закончивших целевое обучение: из них 102 человека по программам специалитета и 199 – ординатуры. В основном это педиатры, терапевты, врачи премного отделения, гинекологи, онкологи и другие специалисты», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Московская область на протяжении длительного времени сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России, в том числе с Сеченовским и Пироговским университетами, Российским университетом медицины, Рязанским и Тверским государственными медицинскими университетами, Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом и другими. Также возможность заключить договор на целевое обучение есть и у студентов Московского областного медколледжа. Сделать это могут обучающиеся 1–4 курсов. Также студенты-участники получают от медучреждения стипендию во время обучения. После выпуска они выходят на работу в медорганизацию на срок не менее 3 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется большая программа поддержки медиков.

«10-15 тыс. рублей по разным категориям в этом году доплаты сделали, есть еще набор мероприятий, который в нашем регионе позволяет семье врачей задержаться и планировать свое будущее – это и земельные участки, и компенсация полностью аренды жилья», — сказал он.