Свыше 30 тыс человек проконсультировались с врачом онлайн в Подмосковье

В Московской области жители, прошедшие диспансеризацию, могут узнать результаты исследований и проконсультироваться с врачом после ее прохождения онлайн. Для этого необязательно идти в поликлинику, достаточно иметь подключение к Интернету, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы продолжаем развивать телемедицинские технологии в системе здравоохранения региона. Получить онлайн-консультацию могут пациенты, состоящие на диспансерном учете, а также беременные женщины. Кроме того, с помощью телемедицинской консультации можно продлить электронный рецепт на льготные препараты, а также обсудить с врачом итоги пройденной диспансеризации. С начала года с помощью телемедицинских консультаций более 30 тыс. человек получили консультацию врача по итогам диспансеризации», — сказал заместитель председателя равительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Специалисты консультируют пациентов по результатам исследований, дают заключение и при необходимости могут направить на более углубленную диагностику. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.