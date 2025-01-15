Свыше 2,5 тыс маммографий провели в онкодиспансере Подмосковья в 2024 году

Важность ранней диагностики онкологических заболеваний трудно переоценить, особенно когда речь идет о раке молочной железы. В 2024 году Московский областной онкологический диспансер продемонстрировал значительный вклад в борьбу с этой болезнью, проведя более 2 500 маммографий, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Широкое применение рентгеновской маммографии, как способа скрининга, приводит к более частой и ранней диагностике не пальпируемых образований молочных желез. Ранняя диагностика крайне важна для своевременного лечения рака молочной железы, которое повышает вероятность полного выздоровления и сохранения молочных желез», — рассказала заведующая рентгеновским отделением центра лучевой диагностики областного онкодиспансера Айман Иманбердина.

Специалисты областного онкодиспансера напоминают, что чем раньше обнаружена проблема, тем выше шансы на успешное лечение и полное выздоровление. Современные технологии позволяют выявлять опухоли размером всего в несколько миллиметров, что существенно увеличивает возможности для проведения щадящих и эффективных методов лечения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.