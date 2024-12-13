Свыше 16 литров крови сдали жители Солнечногорска в рамках донорской акции

В рамках проекта «Единой России» «Здоровое будущее» в Доме культуры «Лепсе» Солнечногорска провели единый день донора. Около 40 человек пришли принять участие в акции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На донации присутствовали представители администрации г. о. Солнечногорск, депутаты совета депутатов, сотрудники Росгвардии, МЧС, солнечногорское благочиние и жители округа.

«Здорово, что у нас так много неравнодушных людей. Некоторые пришли сдавать кровь впервые, а есть и постоянные доноры. Например, сотрудник Росгвардии Екатерина Доманская сдает кровь уже 14 лет. Этот раз для нее стал 22 донацией. У нее всегда был яркий пример перед глазами — ее отец был почетным донором, — отметила главный врач Солнечногорской областной больницы и депутат совета депутатов Лариса Борисова.

За несколько часов акции удалось собрать более 16 литров крови.

«Сдавать кровь важно, особенно сейчас, во время проведения СВО. Ведь это может спасти огромное количество жизней. Благодаря выездной форме заготовки крови это стало доступным для большего количества людей. В этот раз собрали на пять литров крови больше, чем в прошлый», — сказала заместитель главы г. о. Солнечногорск Майя Морева.

Единый день донора проводят совместно с «Московским областным центром крови» на регулярной основе. Каждый донор получает справку, по которой можно воспользоваться одним оплаченным днем отдыха, а также денежную компенсацию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.