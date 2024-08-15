Свыше 15 тыс жителей Балашихи вакцинировались от кори с начала года

Более 15 тысяч жителей Балашихи вакцинировались от кори с начала текущего года, передает пресс-служба администрации городского округа.

Среди них — 5592 взрослых и 9530 детей.

Иммунизация — наиболее эффективная мера профилактики кори, которая позволяет сдерживать распространение инфекции. В течение жизни человек должен получить одну дозу вакцинации и одну дозу ревакцинации.

«Сейчас в Балашихе проводится подчищающая иммунизация. Это значит, что вакцинируются не привитые и не болевшие корью, а также привитые однократно дети и взрослые. Иммунитет после прививки формируется в течение 1,5-2 недель. В поликлиниках есть в наличии 1300 доз детской комбинированной вакцины против кори, паротита и краснухи, а также 3000 доз живой коревой вакцины», — сказала врач-эпидемиолог Балашихинской больницы Алина Алиева.

Как правило, у инфицированных поднимается высокая температура (до 40,5°C), воспаляются слизистые оболочки полости рта и верхних дыхательных путей, начинается конъюнктивит, кожу покрывает характерная пятнисто-папулезная сыпь.

При возникновении симптомов необходимо обратиться к участковому врачу-терапевту или педиатру. В зависимости от состояния пациента рассматривается вопрос о его госпитализации в инфекционное отделение стационара. Период выздоровления начинается с 3-4-го дня после появления сыпи и длится 1-2 недели.

Корь — высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Осложнения при кори могут быть связаны с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным