Свыше 1,5 тыс детей прошли обследование в центре слуха НИКИ детства Подмосковья

В центре слуха научно-исследовательского клинического института (НИКИ) маленькие пациенты проходят проверку слуха, коррекцию патологий, а также получают комплексную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Основные пациенты нашего центра — дети с задержкой речевого развития. Наш центр оборудован современным медицинским оборудование, благодаря которому мы можем проводить тональную пороговую аудиометрию, регистрацию отоакустической эмиссии, импедансометрию, диагностику ЛОР-органов. По итогам исследований ребенку выставляется диагноз, подбирается лечение, назначаются дополнительные обследования. Всего с начала года исследования в нашем центре прошли уже более 1,5 тыс. детей», — рассказала руководитель центра слуха НИКИ детства, врач-оториноларинголог, врач-сурдолог Елена Якушова.

Пройти лечение в центре слуха НИКИ детства можно по направлению лечащего врача. Медицинская помощь оказывается бесплатно, по полису ОМС. Более подробно ознакомиться с исследованиями можно на портале «Детство».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.