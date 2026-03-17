Свыше 14 тыс пациентов прошли лечение в стационарах Подмосковья

С начала 2026 года более 14 тыс. человек получили помощь в стационарах кратковременного пребывания Московской области. Такие отделения работают в 60 медорганизациях региона и позволяют пройти лечение без длительной госпитализации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье стационары кратковременного пребывания функционируют по хирургическому, гинекологическому, офтальмологическому, урологическому и другим профилям. Они рассчитаны на пациентов, которым не требуется длительное нахождение в больнице.

«Стационары кратковременного пребывания предназначены для оказания медицинской помощи пациентам, которым не требуется длительная госпитализация. Это позволяет не выпадать из привычной жизни, при этом получив эффективное лечение. С начала года в подмосковных стационарах кратковременного пребывания медицинскую помощь оказали более 14 тыс. человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

После операций за состоянием пациентов наблюдают медицинские специалисты. При стабильном состоянии и отсутствии осложнений человека выписывают на амбулаторное лечение в тот же день.

Такие стационары работают в Подольской, Воскресенской, Сергиево-Посадской, Орехово-Зуевской, Химкинской, Жуковской больницах, а также в ДНКЦ им. Л. М. Рошаля и перинатальных центрах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.