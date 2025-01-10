Свыше 1,2 тыс доноров крови Сергиева Посада получат ежегодную выплату

В 2025 году на 4,5% проиндексирована ежегодная выплата жителям, которые награждены знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России», сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В этом году почетные доноры получат ежегодную выплату в увеличенном размере — 18 тысяч рублей. В нашем округе 1223 жителя носят это почетное звание и получают меры поддержки», — сказал начальник социальной защиты города Сергиев Посад Игорь Ермохин.

Кроме того, доноры региона имеют право на бесплатный проезд на общественном транспорте как Москвы, так и Подмосковья. Также предусмотрена компенсация за коммунальные услуги и ежемесячная выплата донорам пенсионерам и предпенсионерам.

Кроме финансовой поддержки, почетные доноры могут рассчитывать на различные привилегии. Например, чтобы восстановить силы после сдачи крови, донору положен обед за счет учреждения или компенсация обеда в размере не менее 5% от прожиточного минимума в регионе. Донор освобождается от работы в день сдачи крови и имеет право на дополнительный день отдыха. По договоренности эти выходные можно перенести или присоединить к отпуску. И средний заработок при этом сохраняется. А для почетных доноров работодатель обязан предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время года.

Для получения статуса почетного донора, необходимо сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз, или сочетая количество сдачи обоих компонентов.

Также в регионе работает онлайн-платформа для доноров, на которой можно ознакомиться с подробной информацией donormo.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 122 далее 6 или в чате вопросов и ответов в Telegram «Социалка. Сергиев Посад».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.