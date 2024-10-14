Свыше 1,1 млн детей прошли профосмотры в Подмосковье в 2024 году

В Московской области ежегодно проводятся профилактические осмотры детей всех возрастов. Они позволяют уточнить группу здоровья, а также выявить различные патологии, заболевания и риски их развития. Всего с начала года профосмотры прошли более 1,1 млн детей, из них 823 тыс. в образовательных учреждениях, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для удобства родителей, проверить здоровье своих детей они могут не только в поликлинике, но и, например, в детском саду или школе, а получить результаты обследования могут в цифровом формате, в личном кабинете регпортала госуслуг. Отмечу, что с начала года более 1 млн школьников и дошкольников прошли профосмотры», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Для сравнения в этом году профосмотры прошли на 87 тыс. детей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отметим, что данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете в течение 45 дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.