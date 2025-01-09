Свыше 1 тыс детей прошли лечение в отделении НИКИ детства Подмосковья

В Московской области дети с бронхиальной астмой, часто болеющие бронхитами или другими бронхо-легочными заболеваниями, могут пройти восстановительное лечение в санаторном отделении научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ). Санаторное отделение НИКИ предлагает помощь и детям с эндокринными заболеваниями, например, ожирением, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В прошлом феврале мы завершили ремонт в нашем санаторном отделении. Теперь мы можем предложить маленьким пациентам не только восстановительное лечение с использованием современного медицинского оборудования, но и комфортное пребывание. Отмечу, что дети приезжают в санаторий не одни, а с кем-то из родителей, что положительно влияет на психологическое состояние ребенка. У нас широкий спектр процедур: физиотерапия, лечебная физкультура, массаж и многое другое. Есть залы для механо- и кинезитерапии, современные тренажеры с биологической обратной связью, а также соляная пещера. При поступлении врач назначает ребенку комплекс процедур, направленных на восстановление и укрепление здоровья. В санатории работают узкопрофильные специалисты: врач-физиотерапевт, врач-диетолог и врач ЛФК. За прошлый год в санатории прошли восстановительное лечение более 1 000 детей», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В санатории могут единовременно пребывать 55 человек: дети в возрасте от 3 до 16 лет и один из их родителей. Чтобы получить путевку в санаторий, нужно обратиться к участковому врачу по месту жительства. При наличии показаний, он выдаст направление. Реабилитационная программа предоставляется бесплатно в рамках бюджета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.