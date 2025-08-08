Сухарики, вино, кислые фрукты: Россиянам назвали продукты вредные для зубов

«Сладости и газировка — главный источник сахара, который в полости рта превращается в кислоту и начинает разрушать зубную эмаль, провоцируя кариес и другие стоматологические проблемы», — отметила эксперт.

Наиболее опасны, по мнению стоматолога, липкие конфеты наподобие ирисок. За счет своей текстуры они надолго прилипают к зубам и разрушают эмаль изнутри. Сладкая газировка наносит двойной удар, так как сочетает в себе сахар и кислоту. Более того, она вымывает из организма кальций.

Также Пикилиди добавила, что не безопасны и кислые фрукты и соки. Например, апельсины, мандарины, грейпфруты смягчают эмаль, из-за чего сразу после употребления нельзя чистить зубы еще 30-40 минут, а только полоскать рот. Кофе и красное вино окрашивают эмаль и сушат слизистую. Сухарики и чипсы царапают десна, а соль в составе препятствует усвоению кальция.

В заключение специалист рекомендовала пить цветные напитки через трубочку, чтобы уменьшить контакт с зубами, а также употреблять как можно больше натуральной и простой пищи. После сладкого и кислого стоит всегда полоскать рот, а лучше заменить эти продукты яблоком или сыром.