Судмедэксперт Гаврилов рассказал о необычных находках при вскрытии

Врач судебно-медицинской экспертизы Сергей Гаврилов рассказал о необычных инородных предметах, которые обнаруживал при вскрытии. По его словам, такие находки помогают установить причину и обстоятельства смерти, сообщает Life.ru .

Сергей Гаврилов пояснил, что инородные тела делятся на случайные и те, которые ищут целенаправленно, например при подозрении на асфиксию. Они встречаются как у живых людей, так и у погибших, а их характер может указывать на род смерти.

Среди предметов, которые извлекал эксперт, были зерна, фасоль, капсулы лекарств, швейные иглы, болтики, шарики, лезвия и золотые цепочки. Отдельную категорию составляют предметы, оставленные после операций. По словам врача, в его практике была хирургическая игла, находившаяся в брюшной полости пациента почти 20 лет.

«Также была история, когда в трупе был найден фаллоимитатор только при вскрытии в прямой кишке. Это признак насильственной смерти», — рассказал Гаврилов.

Он также вспомнил случай, когда в полевых условиях извлекал металлический осколок из мягких тканей головы пострадавшего прямо в траншее, поскольку предмет мешал наложить повязку.

«Каждый специалист обязан внимательно относиться к любым деталям и проводить тщательное обследование каждого случая», — добавил эксперт.

