Студентов Ивановского медуниверситета пригласили на работу в Балашихинскую больницу

Специалисты Балашихинской больницы пообщались со студентами-старшекурсниками на площадке вуза в рамках профориентационного проекта «Карьерный каталог: выбирай свое будущее», передает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Рассказали о преимуществах работы в Балашихинской больнице, мерах соцподдержки.

«Сегодня наши молодые специалисты получают достойную оплату труда. Те, кто приступил к работе в течение года после окончания вуза, к зарплате ежемесячно получают надбавку 15 тыс. рублей. Участковым терапевтам и педиатрам доплачивается губернаторская надбавка до 32 тыс. рублей. Врачам, впервые оформленным в штат поликлиники, полагается единовременно 300 тыс. рублей», — сказала начальник отдела кадров Балашихинской больницы Марина Каштанова.

Получить первый трудовой опыт ивановские студенты смогут в том числе в строящейся Балашихинской больнице, открытие которой запланировано на 2028 год. Это будет одно из крупнейших медучреждений Подмосковья. Здесь заработает круглосуточный стационар на 1123 койки и консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.