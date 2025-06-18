Строго следить за временем и условиями хранения: как не отравиться суши

Суши и роллы нужно покупать только в проверенных местах и употреблять в день приготовления, иначе возрастает риск пищевого отравления, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Главное правило — покупать роллы только в проверенных местах, где строго соблюдаются санитарные нормы, а ингредиенты правильно хранятся. Срок годности у суши очень короткий — как правило, не более 12 часов при хранении в холодильнике. Лучше не покупать суши и роллы в супермаркете, где мог быть нарушен температурный режим хранения, а также не следует брать блюда, срок которых скоро истекает», — сказала Уланкина.

Она добавила, что при выборе суши важно оценить их внешний вид.

«Рис должен быть рассыпчатым, не липким и не сухим, рыба — с естественным цветом, не темная и не заветренная. Неприятного или характерного рыбного запаха быть не должно — свежая рыба практически не пахнет», — отметила врач.

По ее словам, особенно опасно хранить суши и роллы до следующего дня в теплое время года. Даже при визуальной свежести они могут вызвать серьезное отравление.

18 июня отмечается Международный день суши. Это блюдо японской кухни стало любимым не только в родной стране. Слово «суши» (в Японии «суси») в переводе — «кислый рис». Изначально оно готовилось из ферментированного риса и предназначалось для длительного хранения. Суши различаются по форме, начинке, приправам и их комбинациям. Наибольшую популярность за пределами Японии получили макидзуси (в других странах это роллы).