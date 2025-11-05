Стрессовый фактор: резкий выход из праздников опасен для сосудов и сердца

Резкая смена режима сна, питания и нагрузки после длинных выходных вызывает эмоциональное и физическое перенапряжение, которое негативно сказывается на работе сосудов и сердца, сообщила РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Резкий возврат к рабочему графику — дополнительный стрессовый фактор. Необходимость быстро перестроиться на привычный ритм жизни, решать накопившиеся дела и адаптироваться к новым условиям вызывает эмоциональное перенапряжение, которое, как уже говорилось, провоцирует повышение артериального давления и головную боль», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что в совокупности эти факторы приводят к дисбалансу в работе сердечно-сосудистой системы, истощают ее адаптационные резервы и ухудшают способность адекватно реагировать на изменения внешней среды.

«А еще на это реагирует вегетативная нервная система, которая, в свою очередь, регулирует работу сердца и сосудистый тонус. На таком фоне может развиться декомпенсация уже имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний, а при их отсутствии джетлаг может стать серьезным шагом на пути к сердечно-сосудистой патологии», — предупредила невролог.

