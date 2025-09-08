Страшная тенденция к омоложению: врач рассказал о раке груди

Врач-онколог, маммолог «СМ-Клиника» Магомед Сулиманов заявил, что есть несколько признаков, по которым можно определить рак груди до обследования, сообщает Газета.ru .

«Самый частый признак — это наличие какого-либо уплотнения в молочной железе, неважно, какой формы или структуры. При обнаружении уплотнения необходимо немедленно обратиться к онкологу», — сказал доктор.

По его словам, среди других тревожных сигналов — изменение формы груди и внешний вид сосков: рак может вызывать ассиметрию, одна грудь становится визуально меньше другой.

У здоровой женщины сосок немного возвышается над пигментированной областью вокруг него. В случае развития новообразования, он может втягиваться внутрь, деформироваться или фиксироваться к поверхности кожи.

Кроме того, могут происходить изменения с кожным покровом груди. В зоне расположения опухоли кожа уплотняется и образует характерные складки, напоминающие текстуру лимонной кожуры. На коже могут возникать покраснения или длительно не заживающие раны, заключил врач.