Страдающие орфанными заболеваниями в РФ будут вовремя получать лекарства

Субъекты России будут получать трансферт из федерального бюджета для закупки лекарств для больных орфанными заболеваниями, сообщила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.

«Конституционный суд принял решение о том, что все наши граждане, болеющие орфанными заболеваниями, должны получать своевременно все лекарственные препараты. <…> Сейчас же закон дает такой резервный механизм для субъектов РФ, которые не могут приобрести эти препараты», — сообщила Перминова.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике уточнила, что такие субъекты страны смогут получать трансферт из федерального бюджета, чтобы все больные были обеспечены необходимыми препаратами.

Ранее специалисты аналитической компании DSM Group пришли к выводу о том, что россияне с начала 2025 года стали тратить на препараты от диабета на 40% больше. По мнению экспертов, такая ситуация на рынке напрямую связана с подорожанием множества популярных препаратов.