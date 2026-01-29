Стоматологи в России фиксируют рост проблем с зубами из-за отбеливающих полосок

В России стоматологи все чаще сталкиваются с осложнениями после самостоятельного отбеливания зубов с помощью полосок и гелей, сообщила врач-стоматолог, ортодонт и кандидат медицинских наук Яна Дьячкова.

Дьячкова рассказала, что внешне здоровые зубы после домашнего отбеливания нередко требуют серьезного лечения уже через несколько месяцев.

Врач отметила, что тенденция к самостоятельному использованию отбеливающих средств становится все более опасной. По ее словам, желание сэкономить время и деньги или поддержать результат между визитами к врачу часто приводит к негативным последствиям.

«Основная проблема таких средств — в их неконтролируемом воздействии. Отбеливающие полоски и гели часто содержат агрессивные химические компоненты в концентрациях, не подходящих для конкретного пациента. Эмаль у всех разная по толщине и минерализации, состояние десен и наличие микротрещин тоже индивидуальны. То, что одному не навредит, у другого может вызвать ожоги слизистой, повышенную чувствительность, микроповреждения эмали и скрытые трещины», — пояснила стоматолог в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что такие повреждения часто невозможно заметить невооруженным глазом, а пациент может не ощущать боли, хотя разрушительный процесс уже идет.

«Выявить эти изменения можно только с помощью дентального микроскопа и специального оборудования. Безопасно проводить отбеливание и лечение может только дипломированный врач после очной консультации и диагностики. Даже самые безобидные средства для ухода за полостью рта должны подбираться совместно со специалистом», — заключила Дьячкова.

