Стоматологи опровергли мифы о вреде брекетов, распространенные в интернете

Врачи рассказали, что брекеты не портят лицо и не вредят здоровью

Стоматологи и челюстно-лицевые хирурги опровергли заявления блогеров о вреде брекетов, отметив, что при правильном лечении устройства делают лицо более симметричным и не наносят вреда здоровью, сообщает «Вечерняя Москва» .

В социальных сетях блогеры утверждают, что брекеты якобы портят лицо, делают его асимметричным и негативно влияют на кости черепа. Однако специалисты опровергают эти заявления. Челюстно-лицевой хирург и директор столичной клиники Вероника Мелехова пояснила, что неприятные последствия возможны только при неправильном ношении брекетов или несоблюдении рекомендаций врача.

Мелехова отметила, что брекеты действительно могут изменить форму лица, но делают его более симметричным, а не сужают. По ее словам, при неправильном прикусе человек часто жует одной стороной, из-за чего мышцы развиваются неравномерно. Брекеты помогают равномерно распределить нагрузку и улучшают внешний вид.

Специалист подчеркнула, что противопоказаний к установке брекетов очень мало. Основное — аллергия на металл, которая встречается крайне редко. Врач также напомнила о необходимости тщательно соблюдать гигиену полости рта во время лечения.

Врач-терапевт и автор книг о медицине Андрей Звонков добавил, что доверять стоит только профессионалам, а не блогерам без медицинского образования. Он предложил отмечать страницы специалистов специальной пометкой, чтобы отличать их от непрофессионалов.

Эксперты подчеркнули, что брекеты при правильном подходе безопасны и эффективны для коррекции прикуса и улучшения внешности.