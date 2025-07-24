Стоматолог: зубная паста и щетка не спасут зубы от кариеса

Для полноценной гигиены полости рта недостаточно использовать только щетку и пасту. Почетный президент Стоматологической ассоциации России и директор НИИАМС Владимир Садовский рассказал, что главной причиной развития кариеса и заболеваний десен являются остатки пищи, которые скапливаются между зубами и в десневых карманах, пишет Общественная Служба Новостей .

Чтобы снизить риск развития стоматологических проблем, врач рекомендовал россиянам тщательно удалять пищу из зубов. По мнению специалиста, для этого важно приучить себя регулярно использовать зубную нить, так как щетка не всегда эффективно справляется с очисткой межзубных промежутков.

Специалисты стоматологической ассоциации полагают, что каждый культурный человек должен пользоваться набором из четырех средств для ухода за полостью рта: зубной щеткой, пастой, нитью и ополаскивателем. Ежедневная чистка зубов щеткой и пастой — это простая, но необходимая процедура, которую следует выполнять минимум дважды в день: утром и вечером перед сном.

В научных кругах нет единого мнения о том, когда лучше чистить зубы по утрам — до или после завтрака. По мнению Садовского, предпочтительнее делать это сразу после пробуждения, поскольку за ночь в ротовой полости накапливаются бактерии, которые при попадании в желудок могут вызвать воспалительные процессы в пищеварительной системе.

Для поддержания здоровья полости рта важно следовать определенному распорядку. Утром после пробуждения необходимо почистить зубы хорошей щеткой с качественной пастой. После завтрака достаточно прополоскать рот и использовать зубную нить для удаления остатков пищи между зубами. В обеденное время использование зубной пасты необязательно — если нет возможности почистить зубы, можно воспользоваться зубной нитью или жевательной резинкой без сахара. После вечерних гигиенических процедур есть уже не рекомендуется.