Стоматолог Пикилиди: цены на лечение зубов могут вырасти до 30%
Врач-стоматолог Татьяна Пикилиди заявила, что в России неизбежно подорожание услуг по лечению зубов: оно составит от 15% до 30%, сообщает сайт «Узнай.ру».
По ее словам, это связано с повышением НДС, оно составит до 22%, что может повлиять на стоимость материалов.
Одновременно вырастут расходы и на оплату труда, планируется отмена пониженных тарифов на страховые взносы. Усложняется налогообложение для малого бизнеса.
Как подчеркнула Пикилиди, в новых условиях качественные услуги стоматологов не могут становиться дешевле.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.