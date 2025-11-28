сегодня в 16:12

Стоматолог Пикилиди: цены на лечение зубов могут вырасти до 30%

Врач-стоматолог Татьяна Пикилиди заявила, что в России неизбежно подорожание услуг по лечению зубов: оно составит от 15% до 30%, сообщает сайт «Узнай.ру» .

По ее словам, это связано с повышением НДС, оно составит до 22%, что может повлиять на стоимость материалов.

Одновременно вырастут расходы и на оплату труда, планируется отмена пониженных тарифов на страховые взносы. Усложняется налогообложение для малого бизнеса.

Как подчеркнула Пикилиди, в новых условиях качественные услуги стоматологов не могут становиться дешевле.

