Стоматолог ответила, в каких случаях нужно удалять зубы мудрости

Стоматолог Татьяна Пикилиди рассказала, что удаление зубов мудрости до достижения 30-летнего возраста не всегда является обязательной процедурой. Она подчеркнула, что в ряде ситуаций сохранение этих зубов не только возможно, но и желательно, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Уплотнение тканей возможно в любом возрасте и зависит исключительно от индивидуальных особенностей организма. И в детском, и в подростковом, и в более позднем возрасте могут происходить изменения, которые приводят к уплотнению тканей. Но возможна и обратная ситуация: в более взрослом возрасте ткани иногда теряют достаточную эластичность, вследствие чего формируется более мягкая субстанция, позволяющая легче удалять зубы мудрости, то есть восьмые зубы», — поделилась врач.

Пикилиди отметила, что к удалению зубов мудрости прибегают исключительно при наличии определенных показаний — ортодонтического или терапевтического характера. Такими показаниями могут служить деформации, развитие осложнений, воспалительные процессы, а также затрудненное и болезненное прорезывание.

Несмотря на то, что восьмые зубы часто рассматриваются как рудиментарные, не играющие роли в процессе пережевывания пищи, это утверждение не является абсолютным. В каждой ситуации необходимо учитывать индивидуальные особенности пациента. Нередко зубы мудрости эффективно участвуют в жевании. В случае потери седьмого зуба с возрастом, «восьмерка» может занять его место.

Кроме того, существуют обстоятельства, когда установка имплантатов противопоказана. В подобных случаях пациенту может быть предложено мостовидное протезирование, при котором восьмой зуб выполняет роль опоры при отсутствии седьмого или даже шестого зуба, заключила врач.

