Стоматолог объяснила, когда не нужно удалять зубы мудрости

Врач-стоматолог Верониика Мелехова заявила, что зубы мудрости следует удалять только при наличии осложнений, боли или воспаления, сообщает «Абзац» .

Зубы мудрости могут вызывать дискомфорт, однако операция требуется не всегда. По словам специалиста, решение принимается исходя из клинической картины.

«Если эти зубы не являются причиной ортодонтической патологии, занимают правильное место в зубном ряду, если на них нет обширного кариозного процесса и, соответственно, нет воспаления в области верхушек корней как осложнения кариеса-периодонтита, а также если они не кусают щеки, то мы их оставляем», — объяснила Мелехова.

Врач уточнила, что показанием к удалению становятся воспаления, выраженная боль и осложнения кариеса. Кроме того, зубы мудрости могут провоцировать нарушения прикуса. В таких случаях их удаляют даже на зачаточной стадии, чтобы избежать дальнейших проблем и более сложного лечения.

