Стоматолог объяснила, когда не нужно удалять зубы мудрости
Врач-стоматолог Верониика Мелехова заявила, что зубы мудрости следует удалять только при наличии осложнений, боли или воспаления, сообщает «Абзац».
Зубы мудрости могут вызывать дискомфорт, однако операция требуется не всегда. По словам специалиста, решение принимается исходя из клинической картины.
«Если эти зубы не являются причиной ортодонтической патологии, занимают правильное место в зубном ряду, если на них нет обширного кариозного процесса и, соответственно, нет воспаления в области верхушек корней как осложнения кариеса-периодонтита, а также если они не кусают щеки, то мы их оставляем», — объяснила Мелехова.
Врач уточнила, что показанием к удалению становятся воспаления, выраженная боль и осложнения кариеса. Кроме того, зубы мудрости могут провоцировать нарушения прикуса. В таких случаях их удаляют даже на зачаточной стадии, чтобы избежать дальнейших проблем и более сложного лечения.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.