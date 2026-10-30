Стоматолог из Ивантеевки назвала причины неприятного запаха изо рта

Стоматолог поликлиники № 1 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Ольга Погребная объяснила, что неприятный запах изо рта чаще всего связан с недостаточной гигиеной и заболеваниями полости рта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Неприятный запах изо рта, или галитоз, может вызывать стеснение и мешать общению. По словам стоматолога Ольги Погребной, его причины бывают как бытовыми, так и связанными с заболеваниями. Чаще всего стойкий запах возникает из-за некачественной гигиены и проблем в полости рта. Реже причиной становятся заболевания ЛОР-органов и нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

«Многие маскируют запах освежителями дыхания, жвачкой или пастилками, но не учитывают, что запах — это симптом, а не первопричина, тем самым отодвигая решение истинной проблемы на неопределенный срок», — пояснила врач.

Своевременно не вылеченные заболевания полости рта могут привести к разрушению твердых тканей зубов, воспалению десен, повреждению мягких тканей вокруг зубов, а в отдельных случаях — к потере зубов.

Проверить свежесть дыхания можно по запаху слюны. Для этого небольшое ее количество наносят на салфетку, дают немного подсохнуть и оценивают запах. Нормой считается отсутствие выраженного запаха.

Если собеседники отстраняются или стараются быстро закончить разговор, врач рекомендовала проверить свежесть дыхания, устранить очевидные причины запаха или обратиться за консультацией к специалисту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируют привести в порядок 75 центров стоматологии. В том числе нужно увеличить число стоматологических центров, где помощь оказывают под наркозом.

«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время <…> мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — сказал Воробьев.