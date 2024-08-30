Столичные производители медицинских изделий укрепляют позиции на рынке

По итогам первого полугодия текущего года объем выпуска лекарств и медизделий в столице увеличился на 9,8%.

«Москва обеспечивает благоприятный инвестклимат и предлагает промышленным компаниям пул инструментов поддержки — сегодня их свыше 20. Лекарства, медтехнику, медизделия и другую критически значимую продукцию в Москве выпускают более 300 предприятий. Комфортный бизнес-климат позволяет им расширять и модернизировать производственные площадки, наращивать объемы выпуска, увеличивать ассортимент, а также осваивать новые рынки сбыта продукции. За первое полугодие столичные промышленники увеличили производство лекарств и медизделий почти на 10%. В частности, на 13,1% в натуральном выражении вырос объем производства диагностических реагентов и прочих фармпрепаратов», — уточнил Гарбузов.

Столичный производитель имплантатов и инструментов из титана «КОНМЕТ» разработал систему динамической фиксации при переломах шейки бедренной кости. Инструментальное решение создано для надежного закрепления костных отломков и высокой стабильности оперированной нижней конечности с целью минимизации осложнений в послеоперационном периоде.

Благодаря стабильной фиксации пациенты возвращаются к привычному образу жизни вскоре после операции без каких-либо ограничений в движениях и нагрузке на тазобедренный сустав.

В свою очередь, столичный производитель косметических оболочек для протезов CCOVER за 8 месяцев текущего года выпустил в 2,2 раза больше изделий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания выпускает индивидуальные контур-каверы — специальные косметические оболочки для протезов нижних конечностей.

«Мы — единственная отечественная компания, кто разрабатывает и производит косметические оболочки для протезов нижних конечностей. Наши изделия компенсируют недостающий объем ноги и изменяют внешний вид протеза, делая его похожим на аксессуар или гаджет. Таким образом, мы меняем отношение человека к протезу и к самому себе», — заключил соучредитель и директор по развитию компании Дмитрий Скорняков.