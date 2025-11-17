Стало известно, сколько денег на лечение вирусов и простуд потратили нижегородцы

сегодня в 16:27

Лечение вирусов и простуд обошлось нижегородцам в 773,5 млн рублей

Представитель системы здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов со ссылкой на данные аналитиков RNC Pharma рассказал, что жители Нижнего Новгорода потратили 773,5 миллиона рублей на лекарства для лечения вирусных инфекций и простудных заболеваний, сообщает ИА «Время Н» .

За три квартала 2025 года нижегородцы приобрели 1,28 миллиона упаковок противовирусных препаратов.

В текущем году продажи данных медикаментов увеличились на 2,6% по сравнению с 2024 годом.

В денежном эквиваленте рост спроса составил 12,2% относительно показателей прошлого года.

