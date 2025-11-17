Стало известно, сколько денег на лечение вирусов и простуд потратили нижегородцы
Лечение вирусов и простуд обошлось нижегородцам в 773,5 млн рублей
Фото - © Медиасток.рф
Представитель системы здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов со ссылкой на данные аналитиков RNC Pharma рассказал, что жители Нижнего Новгорода потратили 773,5 миллиона рублей на лекарства для лечения вирусных инфекций и простудных заболеваний, сообщает ИА «Время Н».
За три квартала 2025 года нижегородцы приобрели 1,28 миллиона упаковок противовирусных препаратов.
В текущем году продажи данных медикаментов увеличились на 2,6% по сравнению с 2024 годом.
В денежном эквиваленте рост спроса составил 12,2% относительно показателей прошлого года.
