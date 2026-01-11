Стало известно, кто в зоне риска возникновения рака аппендикса

Рак аппендикса чаще всего возникает у людей, рожденных в 1980-х годах

Согласно данным исследования, проведенного в медицинском центре Университета Вандербильта в США, у людей, появившихся на свет в период с 1981 по 1989 годы, наблюдается четырехкратное увеличение случаев диагностирования редкого заболевания — злокачественной опухоли аппендикса, пишет «Вечерняя Москва» .

Также повышенный риск развития данного заболевания отмечается у лиц, рожденных с 1976 по 1984 годы. Как сообщает Fox News, зачастую диагноз ставится на поздних стадиях из-за отсутствия общепринятых методов скрининга. О причинах возникновения и способах лечения рака аппендикса рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.

По словам специалиста, подобная локализация опухоли встречается нечасто. Аппендикс является частью толстой кишки, злокачественные новообразования которой входят в первую десятку по распространенности.

Аппендикс представляет собой своеобразную железу, которая в процессе эволюции человека была предназначена для переработки жесткой пищи. Этот орган также оказывает влияние на иммунную систему.

Если злокачественное образование, первоначально возникшее в аппендиксе, к моменту диагностики затронуло часть кишечника, то оно классифицируется как рак толстой кишки. Для подтверждения первичного характера опухоли аппендикса необходима ранняя диагностика или принадлежность пациента к группам риска, например, к лицам с генетической предрасположенностью.

Диагноз «рак аппендикса» можно рассматривать как начальную стадию заболевания. Аппендикс — это тонкий отросток длиной пять-шесть сантиметров, отходящий от стенки толстой кишки. При распространении новообразования поражается отдел толстой кишки, что приводит к нарушению его проходимости.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.