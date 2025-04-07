Стало известно, какая пластическая услуга пользуется популярностью у мужчин

Лектор Российского общества «Знание», заведующий отделением хирургии, врач-пластический хирург и терапевт клиники эстетической медицины Seline Руслан Абрамов рассказал, какие предпочтения наблюдаются у россиян в сфере пластических операций, сообщает «ФедералПресс» .

Как отметил эксперт, существует два основных направления в пластике. Первое — реконструктивное — устраняет дефекты, второе — эстетическое — корректирует особенности внешности и устраняет следы взросления.

По мнению врача, сейчас особую популярность набирает именно реконструктивная хирургия. К слугам таких операций прибегают, например, военнослужащие, получившие травмы в зоне СВО, женщин после лечения онкологии. Среди эстетической пластики у мужской части россиян популярна блефаропластика (коррекция верхних и нижних век). Интересно, что сильный пол также активно пользуется услугами липосакции — удалению жировых отложений для коррекции фигуры.

Абрамов предупредил, что многие ошибочно считают липосакцию способом похудения. На самом деле она лишь позволяет устранить жировые ловушки. Например, частое ношение ремня приводит к накоплению жира в области живота и боков. С помощью данной процедуры можно убрать следы нежелательных отложений.

Среди женской части страны популярны услуги изменение формы молочных желез, восстановление фигуры после беременности. Одной из самых востребованных остается пластика живота, позволяющая устранить растяжки и расхождение прямых мышц после родов.

«Современная пластическая хирургия — это не просто про красоту. Это про уверенность, гармонию и комфортное ощущение себя в любой ситуации», — заключил врач.