Стало известно, как выбрать витамины для укрепления иммунитета

Витамины играют важную роль в поддержании иммунитета у взрослых и детей, однако их прием должен быть обоснован и контролироваться врачом, чтобы избежать дефицита или передозировки, сообщает tagilcity.ru .

Витамины и минералы необходимы для нормальной работы иммунной системы. Ключевыми считаются витамины C, D, A, E, группы B, а также цинк и селен. Недостаток этих веществ может привести к снижению защитных функций организма, что проявляется частыми простудами, слабостью и ухудшением состояния кожи и волос.

Врачи подчеркивают, что витамины следует получать преимущественно с пищей. В периоды повышенной заболеваемости или при снижении аппетита допустим прием поливитаминных комплексов. Однако избыток витаминов, особенно жирорастворимых (A, D, E, K), может быть вреден и вызвать побочные эффекты, такие как проблемы с почками или печенью.

При выборе витаминных комплексов важно учитывать возраст, состояние здоровья и индивидуальные потребности. Для взрослых популярны препараты «Алфавит», «Супрадин», «Витрум», «Доппельгерц» и Solgar. Для детей до трех лет подходят «Алфавит Наш малыш» и «Пиковит сироп». Детям старше трех лет рекомендуются жевательные пастилки и мармелад, но их употребление должно контролироваться из-за высокого содержания сахара и риска передозировки.

Педиатры советуют не назначать витамины самостоятельно, а обращаться к врачу для подбора подходящего комплекса и дозировки. Перед началом приема желательно сдать анализы и проконсультироваться со специалистом, чтобы избежать гипервитаминоза и учесть возможные противопоказания.

Основным источником витаминов должен оставаться сбалансированный рацион, витаминные добавки следует использовать только по необходимости и под контролем врача. Такой подход помогает поддерживать иммунитет без риска для здоровья.

