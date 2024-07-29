Стало известно, как справиться с постоянным чувством вины

Постоянное чувство вины — серьезная психологическая проблема, которая может сильно усложнять жизнь человека. Эксперт «Клиники доктора Аникиной», клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, откуда оно берется и как с ним справиться, пишет Газета.ru .

По словам специалиста, чувство вины — болезненная эмоция, от которой люди зачастую стремятся избавиться, даже если это идет вразрез с их интересами. Нередко его используют манипуляторы, чтобы держать человека «на крючке».

Самбурский отметил, что для преодоления постоянного чувства вины необходимо, прежде всего, осознать его наличие и проанализировать причины. Важно также практиковать самосострадание и научиться прощать себя за совершенные ошибки.

Кроме того, психолог посоветовал обратиться за помощью к специалистам и пройти курс когнитивно-поведенческой терапии. Она помогает выявлять и корректировать иррациональные мысли, лежащие в основе этой проблемы.