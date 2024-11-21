Стало известно, как бороться с проблемой алкоголизма в России

Врач Максимов: более 5 миллионов россиян страдают от алкоголизма

Существуют разнообразные подходы к борьбе с алкоголизмом, которые могут быть эффективны как для отдельных людей, так и для общества в целом. Одним из наиболее известных методов является психотерапия, помогающая осознать зависимость и стимулировать изменения в жизни. По мнению заведующего психиатрическим отделением ГКБ им. А. К. Ерамишанцева, врача-психиатра Максима Максимова, алкоголизм представляет собой одну из главных социальных проблем в России, сообщает RuNews24.ru .

Россия занимает высокие позиции по потреблению алкоголя на душу населения. Максимов подчеркнул, что алкоголизм чаще всего связан с социальными трудностями, такими как низкие зарплаты или безработица. В некоторых регионах население генетически предрасположено к зависимости, поскольку уровень фермента, расщепляющего алкоголь, может быть низким.

«Доступность алкоголя выводит его на вершину самых опасных, легальных психоактивных веществ», — отметил эксперт.

По статистике, более 5 миллионов россиян страдают от алкоголизма, что, в свою очередь, увеличивает количество преступлений, семейного насилия и ДТП.

Среди других методов борьбы с алкоголизмом — введение акцизов на алкогольные напитки, что сделало их менее доступными, а также информационные кампании о вреде алкоголя. В последние годы созданы программы, направленные на снижение потребления, а профилактика через образовательные инициативы для молодежи становится все более актуальной.

Максимов акцентировал внимание на образовании как ключевом профилактическом методе, а также рекомендовал внедрить анонимную психотерапевтическую помощь и расширить сеть реабилитационных центров.

В конечном итоге задача требует значительных финансовых вложений, но наиболее эффективными остаются воспитание и пропаганда здорового образа жизни, а также запрет рекламы.