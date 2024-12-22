США могут выйти из ВОЗ из-за команды Дональда Трампа

Команда избранного президента США Дональда Трампа настаивает на выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если это случится, то организация останется без основного источника финансирования, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

США могут выйти из ВОЗ 20 января — в день официального вступления в должность избранного президента Америки Дональда Трампа. На этом настаивает команда американского лидера, считая этот шаг символичным.

В 2020 году Трамп заявлял, что Вашингтон намерен покинуть ВОЗ из-за того, что руководство организации не соглашалось на проведение преобразований. В 2021 году президентом США стал Джо Байден, который отменил решение Трампа.

Если США действительно покинут ВОЗ, то организация лишится основного источника дохода и не сможет оперативно справляться с чрезвычайными ситуациями, такими как пандемия коронавируса.