Средиземноморская диета: академик рассказал о правильном питании

Питание — важная составляющая здоровья человека. Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян рассказал, что эталоном в этом вопросе является так называемая средиземноморская диета — в нее входят овощи и фрукты, рыба, крупы и морепродукты. Однако следить за приемами пищи надо как можно тщательнее, предупредил эксперт.

«Полезные вещества надо добавлять в рацион в составе специализированных пищевых продуктов, которые обогащены нужными нам элементами. Это полиненасыщенные жирные кислоты, определенные виды масел», — отметил академик Российской академии наук в эфире радио Sputnik.

Кроме того, стоит обратить внимание на биологически активные добавки. По словам диетолога, благодаря разработанным формулам этих препаратов, принимая одну-две капсулы, человек может получить недостающие в обычном рационе химические соединения.

Основная задача — получать с пищей необходимую энергию, столько же, сколько ее тратится. Также организм следует насыщать необходимыми пищевыми веществами и биологически активными соединениями.