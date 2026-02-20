Спрос на хлорофилл в России за год вырос втрое

сегодня в 19:24

Эксперты: спрос на хлорофилл вырос из-за проблем с ЖКТ и стресса

Продажи хлорофилла в России за 2025 год выросли в три раза, а добавка стала самым быстрорастущим продуктом в категории витаминов на маркетплейсах. Эксперты связывают интерес с жалобами на пищеварение и стресс, однако убедительных доказательств пользы нет, сообщает Газета.ru .

По данным компании Healthis, за последние 12 месяцев число запросов на хлорофилл увеличилось втрое. Запрос «хлорофилл жидкий» занял первое место в категории БАДов на одном из крупных маркетплейсов. По темпам роста продукт опередил омега-3, магний и коллаген.

Специалист в сфере превентивной медицины Виолетта Бучнева рассказала, что повышенный спрос связан с распространенными проблемами желудочно-кишечного тракта.

«Исследования показывают, что производные хлорофилла способны связывать свободные радикалы, снижать окислительный стресс и потенциально влиять на воспалительные и метаболические процессы», — пояснила она.

Ассистент кафедры фармакологии Пироговского университета Денис Борозденко отметил, что в БАДах чаще используют хлорофиллин — более устойчивую и водорастворимую форму вещества.

«Научных подтверждений выраженного лечебного эффекта практически нет. Данные об антиоксидантной активности получены в лабораторных условиях, но не в исследованиях на людях», — сообщил он.

Врач добавил, что прием изолированной добавки вряд ли дает заметный результат. При этом при бесконтрольном употреблении возможны побочные эффекты, включая изменение цвета мочи и стула.

