Специально подготовленное тело: на чьих трупах учатся будущие хирурги

Кадавер — специально подготовленное мертвое человеческое тело для отработки хирургических навыков. Ни один пластиковый манекен или виртуальный симулятор не передаст сопротивление настоящей ткани, вязкость жира или индивидуальные анатомические аномалии, сообщил РИАМО врач Михаил Рванов.

«Врач обязан совершить свою первую фатальную ошибку на том, кому уже не больно, чтобы уверенно оперировать живого пациента. Это единственный реальный стандарт качества подготовки хирурга», — сказал Рванов.

В России происхождение биоматериала для обучения строго регламентировано. В подавляющем большинстве случаев это невостребованные тела.

«Если человек умирает, и за 14 дней не находятся родственники для захоронения, закон напрямую позволяет передать тело государству для нужд медицинских вузов и обучающих центров. Добровольное прижизненное завещание тела науке у нас юридически возможно, но на практике это абсолютная редкость», — объяснил врач.

Регулярная кадавер-практика в резюме врача, по словам эксперта, это золотой маркер. Она доказывает, что хирург — не теоретик с красивым сертификатом, а хладнокровный специалист, работавший с реальной сложной анатомией, а не идеальной картинкой из учебника.

