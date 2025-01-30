Специалисты центра СПИД Подмосковья выезжали в Истру и Химки в январе

В январе 2025 года состоялись два выезда мобильной медицинской бригады для планового приема детей врачом-педиатром центра СПИД в города Истра и Химки. Это полноценный прием пациентов по месту жительства, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Для тех пациентов, которые по каким-либо причинам не могут приехать в центр СПИД, есть возможность установления диагноза ВИЧ-инфекции по месту жительства, постановки под диспансерное наблюдение, получения объективных лабораторных данных непосредственно во время приема и незамедлительного назначения лечения», — рассказала заведующая педиатрическим отделением Морозова Валентина.

Передвижной медицинский комплекс и портативное лабораторное оборудование закуплены за счет средств бюджета Московской области. Благодаря этому выездная работа врачей центра СПИД обеспечена экспресс-лабораторией с самым современным портативным оборудованием: цитометром для определения иммунного статуса, высокоскоростным ПЦР-анализатором для определения вирусной нагрузки ВИЧ, тест-системами для экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции.

В рамках выездной работы были приняты 16 детей. Доктор провела полноценный прием по месту жительства пациентов. Цель выезда — консультация, осмотр и забор крови для обследования и снятия с наблюдения по перинатальному контакту.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.