Специалисты Протвинской больницы рекомендуют укреплять организм закаливанием

В продолжении недели поддержания и укрепления иммунитета, проходящей с 24 февраля по 2 марта, организованной по плану проведения региональных тематических мероприятий по профилактике заболеваний и поддержке здорового образа жизни министерством здравоохранения РФ в честь Всемирного дня иммунитета, который отмечается 1 марта, специалисты Протвинской больницы дают советы по поддержанию крепкого иммунитета. Закаливание помогает укрепить иммунитет, начиная с простых процедур, таких как прогулки на свежем воздухе и ходьба босиком, и переходя к обливанию холодной водой и контрастному душу, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Однако перед началом закаливания важно проконсультироваться с врачом. Питание должно быть разнообразным и включать молочные продукты, овощи, фрукты, крупы, орехи, рыбу и мясо. Важно употреблять сложные углеводы, ненасыщенные жиры и достаточное количество витаминов.

«Витамины и пробиотики поддерживают иммунитет, особенно в периоды стресса, болезней, беременности и приема антибиотиков. Витамины лучше принимать утром, а пробиотики помогают восстановить микрофлору кишечника. Режим и физическая активность улучшают общее самочувствие, повышают тонус и настроение. Важно высыпаться, ложиться и вставать в одно время и регулярно заниматься спортом», — рассказала врач-терапевт Протвинской больницы Ольга Смирнова.

Не забывайте о прогулках на свежем воздухе. В идеале проводить на улице не менее часа в день, особенно если позволяет погода. Следуя этим простым советам, вы сможете укрепить свою иммунную систему и улучшить общее состояние здоровья. Забота о себе залог долголетия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.