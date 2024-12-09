Специалисты МОЦОМД поучаствовали в I конференции сотрудников кадровых служб

Начальник отдела кадров Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Наталья Сульдина и специалист по кадрам Светлана Кабанова приняли участие в I практической конференции специалистов кадровых служб Московской области «Кадровая трансформация: адаптация к новым требованиям», которая прошла в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

На конференции рассматривались важные вопросы кадровых изменений, вызванных современными тенденциями.

«Спикеры отметили, что успешная адаптация к изменяющимся условиям рынка труда требует от кадровых служб гибкости и креативного подхода. Особое внимание уделялось цифровизации учета кадров, внедрению новых технологий и эффективным стратегиям управления людьми, а также наставничеству в организациях», — рассказала Сульдина.

Центральным моментом мероприятия стало обсуждение результатов работы за текущий год и направления кадровой трансформации в Подмосковье, где важным аспектом стало интеграционное сотрудничество в сферах здравоохранения и образования.

Конференция завершилась рекомендациями по улучшению работы кадровых служб, включая необходимость постоянного обучения и профессионального роста специалистов.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.