Специалисты МОЦОМД завершили обучение по оказанию психологической помощи семьям

30 января в рамках всероссийской программы «Святость материнства» совместно с администрацией Люберец при поддержке фонда президентских грантов и министерства социального развития Московской области завершился обучающий семинар с ведущими российскими экспертами в области психологии и психотерапии для специалистов Люберец. Среди них 5 медработников Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Полученные знания повысят квалификацию специалистов, улучшая консультационно-психологическую практику с пациентами и их семьями; они помогут более эффективно взаимодействовать с «сложными» пациентами и снизить риски ошибок. Это также станет основой для формирования позитивных установок у пациентов», — рассказала спикер конференции, главный внештатный психолог по планированию семьи Минздрава Воронежской области Алевтина Карпенко.

В завершение семинара всем участникам были вручены сертификаты.

Специалисты МОЦОМД, прошедшие тренинг, отметили высокий уровень вовлеченности и заинтересованности в новых навыках, которые станут неоценимыми инструментами в их дальнейшей работе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.