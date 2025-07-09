Специалисты МОНИИАГ поделились опытом роботической хирургии с врачами из Китая

На базе отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневным стационаром Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) врачи из Индии и Китая прошли курс повышения квалификации на английском языке. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В стенах МОНИИАГ было выполнено более 1500 гинекологических вмешательств. За эти годы врачи подготовили более 80 роботических хирургов, которые успешно трудятся в медучреждениях России», — рассказал руководитель курса отделения оперативной гинекологии Александр Попов.

Для англоговорящих студентов курс повышения квалификации был организован впервые. В ходе обучения слушатели получили как теоретические знания, так и практические.

«Чтобы ускорить знакомство с роботической хирургией, курсанты получили знания в формате мастер-классов от ведущих специалистов России и прошли практику с использованием обучающего симулятора. Он напрямую подключался к реальной консоли хирурга, чтобы обучающие могли тренироваться при помощи виртуальной платформы», — пояснил руководитель центра роботической хирургии МОНИИАГ Тимур Глебов.

Со слов специалистов, внедрение передовых знаний в ежедневную практику врачей МОНИИАГ и расширение международного сотрудничества — одна из актуальных задач института.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.