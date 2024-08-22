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Специалисты МОДКТОБ спасли руку ребенка после падения с турника

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедичекую больницу бригадой скорой помощи был доставлен ребенок с переломом лучевой кости. Он упал с турника на прямые руки, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Ребенок поступил в стационар в состоянии средней тяжести. Отмечался отек, деформация области лучевого сустава. Также отмечалось снижение чувствительности пальцев кисти. По экстренным показаниям ребенку проведено хирургическое вмешательство, в ходе которого мы устранили смещение отломков лучевой кости и фиксировали их стержнями», — прокомментировал кандидат медицинских наук, заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 Катин Сергей.

Маленький пациент чувствует себя удовлетворительно. Впереди пациента ждет реабилитационный период, а после полного восстановления кости ребенку предстоит повторная операция для удаления металлических фиксаторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.