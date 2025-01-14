Специалисты МОДКТОБ проконсультировали свыше 21,9 тыс детей за 2024 год

Более 4 900 детей и подростков травматолого-ортопедического профиля прооперировано в 2024 году специалистами МОДКТОБ, из них более 800 операций проведено в рамках программы ВМП (высокотехнологичной медицинской помощи). Врачи консультативно-диагностической поликлиники МОДКТОБ приняли более 21 900 человек, из которых 11 000 — это пациенты, которые пришли на прием впервые, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Подводя итоги года, мы можем оценить свои успехи и достижения, проанализировать ошибки и неудачи. Это отлично мотивирует нас на дальнейшие свершения, позволяет гордиться своими успехами и проводить работу над ошибками», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Более 100 лет Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница оказывает плановую и экстренную травматологическую помощь детям и подросткам Московской области. На сегодняшний день больница единственное своего рода крупное учреждение, объединяющее практическую, научную и учебную деятельность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.