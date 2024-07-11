Спектакль для маленьких пациентов прошел в центре психоневрологии Подмосковья

В гости к детям приехали две путешественницы Ре и Мо, которые очень не хотели завершения каникул и потому отправились на поиски моря. Вместе с актерами маленькие пациенты НИКИ детства тоже решились на большое приключение, в котором на их пути было много интересных встреч: на цветочной поляне они поиграли с бабочками и птицами, а в конце пути их ждали морские обитатели.

«Актеры с помощью звуков, ритма, прикосновений смогли передать в игровом формате полезные для детей сенсорные ощущения. Это очень важно для ребят с нарушениями нервной системы. Все без исключения — и наши пациенты, и их родители, и медперсонал Центра получили яркие эмоции и радость от спектакля, подаренного актерами «Нового Арт Театра», — рассказала заместитель директора по клинико-организационной работе, врач-невролог высшей категории Лолита Пак.

Мероприятие было организовано при поддержке волонтеров. Пока дети смотрели и участвовали в спектакле, волонтеры проводили субботник в парке Центра психоневрологии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.