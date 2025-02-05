Современные технологии применяются в ЛОР-отделении Дмитровской больницы

Использование этой методики позволяет свести к минимуму риск рецидива (повтора разрастания ткани аденоида).

Аденовирусная инфекция — распространенное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, и естественно входными воротами ее является полость носа и рта. Пораженные вирусом аденоиды и небные миндалины просто не справляются со своей защитной функцией и начинают разрастаться, тем самым закрывают задние носовые ходы и слуховые трубы, вызывая не только затруднение дыхания, но частые отиты. Ребёнок начинает дышать ртом, говорит гнусавым голосом, жалуется на боли в ухе и даже храпит — 3-я степень аденоидов служит прямым показанием к операции, так как частые отиты могут привести к тугоухости.

«В среднем в месяц мы проводим более 30 таких операций. Преимущество удаления аденоидов с помощью эндоскопического инструмента — шейвера (микродебридера) в том, что он позволяет действовать с ювелирной точностью, устраняя все пораженные ткани под контролем видеокамеры», — рассказал заведующий ЛОР-отделением Магомед Мусапиров.

Важно отметить, что на реабилитацию после шейверной аденоидэктомии требуется не более 2-3-х дней, после чего ребенок может активно посещать школу.

«Современное оборудование, приобретённое благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева, в сочетании с высоким профессионализмом врачей Дмитровского округа позволяет нашим жителям получать качественную медицинскую помощь, используя передовые технологии, без необходимости выезжать за пределы муниципалитета», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.