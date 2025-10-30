Совенок навестил пациентов нижегородской больницы им Семашко
Совенок прилетел к пациентам больницы Семашко в Нижнем Новгороде
Фото - © НОКБ им Н. А. Семашко
Представитель системы здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов рассказал, что нижегородскую больницу им. Семашко посетил необычный гость: к пациентам прилетел совенок, сообщает ИА «Время Н».
Птица устроилась на окне палаты, вероятно, надеясь получить угощение от кого-нибудь из больных.
Медработники посчитали зрелище умилительным.
«Сов на Родионова мы видим очень часто, они явно облюбовали местные зеленые массивы и склоны», — отметил Никонов.
