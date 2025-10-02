Соцсети вместо отдыха: почему россияне перестали спать по ночам

Участившиеся случаи нарушений сна среди граждан России связаны с повышенным уровнем тревожности. Навязчивый просмотр коротких видеороликов и выполнение различных задач приносят им больше умиротворения в ночное время суток, сообщает SHOT со ссылкой на проведенный опрос.

Ощущение свободы и независимости от внешнего мира возникает у людей с тревожными состояниями именно ночью, когда количество отвлекающих факторов, таких как шум и свет, сводится к минимуму — появляется чувство «делаю, что хочу, и никто не мешает».

Однако последствия такого образа жизни не заставляют себя ждать: утренняя усталость и угрызения совести становятся постоянными спутниками. Человек испытывает раздражение из-за недосыпа, клянется изменить свой режим, но вновь возвращается к ночной активности. Результатом становится нарастающая неприязнь к дневному свету, а желанный отдых приходит лишь глубокой ночью.

Восстановление нормального режима сна возможно при условии обеспечения себе спокойствия в течение всего дня. Например, можно уделять 5 минут тишине и уединению или делать небольшие перерывы на работе. Также рекомендуется воздержаться от просмотра видеоконтента за час до сна.

