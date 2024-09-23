Соцсети и волонтеры объединились, чтобы помочь людям с деменцией

Реализация совместного проекта приурочена к Всемирному месяцу осведомленности о деменции, который проходит в сентябре. По словам организаторов, цель инициативы — не только повысить уровень знаний людей об этом недуге, но и помочь предотвратить случаи исчезновения пожилых граждан, страдающих деменцией.

В сообществах отряда «ЛизаАлерт» и группах «Одноклассников» будут публиковаться информация о симптомах деменции, способах предотвращения пропаж людей с этим диагнозом, а также инструкции по действиям, если был найден человек с деменцией. Кроме того, «ЛизаАлерт» выпустит для пользователей ОК эксклюзивную рамку на аватар.

26 сентября в группе «ЛизаАлерт» состоится прямой эфир с участием координатора отряда Татьяны Александровой и главы фонда «Альцрус» Александры Щеткиной.