Социальные гарантии расширят на самозанятых граждан

Максимальные выплаты по больничным листам вырастут до 6827 рублей в день

С 2026 года в России произойдет значительное повышение размеров выплат по временной нетрудоспособности, пишет газета «Известия» .

Как свидетельствуют расчеты экспертов, максимальная дневная выплата по больничному листу увеличится с текущих 5673 до 6827 рублей для работников с зарплатой около 230 тысяч рублей в месяц и стажем более 8 лет. Одновременно вырастет и минимальный порог выплат — с 723,87 до 873,97 рублей в день, что связано с планируемым повышением МРОТ до 27 093 рублей.

Особое значение имеет расширение социальных гарантий на самозанятых граждан, которые смогут получать пособия по болезни при условии добровольного уплаты страховых взносов в Социальный фонд России. Для половины работающих россиян с медианной зарплатой 59 849 рублей размер дневного пособия составит около 1800 рублей.

Параллельно правительство готовит увеличение максимального пособия по беременности и родам до 955 936 рублей, что на 20,3% превышает текущие показатели.